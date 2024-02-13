Мобілізація в Україні: ще дві категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову

За словами нардепа Юлії Гришиної, на засіданні освітнього комітету було затверджено перелік правок до законопроєкту про мобілізацію, серед яких збереження відстрочки для аспірантів контрактної форми та педагогічних працівників.

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У процесі детального обговорення законопроєкту №10449 про мобілізацію в парламенті було висунуто пропозицію щодо збереження права на відтермінування для деяких категорій громадян, зокрема співробітників сфери освіти й аспірантів, які навчаються за контрактною формою. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга Народу", народна депутатка України, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

За її словами, на засіданні освітнього комітету, яке відбулося у вівторок, 13 лютого, було ухвалено перелік правок, які подаватимуть до законопроєкту про мобілізацію:

правка про скасування норми про позбавлення аспірантів-контрактників права на відстрочку;

розширення переліку співробітників сфери освіти, які мають відстрочку, педагогічними працівниками.

Крім того, нардепи обговорювали й інші можливі правки.

Як зазначила Гришина, вона запропонувала такі пункти:

додати працівників дошкільної освіти до переліку тих, хто отримує відстрочку;

надавати відстрочку для людей, які здобувають не першу (другу/третю тощо) вищу освіту за окремими гостродефіцитними спеціальностями, які важливі для підтримки обороноздатності держави. Перелік спеціальностей має визначати Кабмін.

"Оголошені мною пропозиції вже подали індивідуальними правками. Чекаємо висновку профільного комітету", — написала вона.

Пост Юлії Гришиної

Нагадаємо, омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449 має низку суперечливих норм. Зауваження до законопроєкту про мобілізацію зайняли дев'ять сторінок.

Також нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію, поданий на розгляд Верховній Раді, розкритикували в Головному науково-експертному управлінні ВР (ГНЕУ). Запропоновані зміни, особливо в частині "заходів впливу" на осіб, які ухиляються від мобілізації, розглядаються як такі, що не відповідають законодавству і є загрозою для громадянських прав і свобод.