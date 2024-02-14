Посилення мобілізації: голова ВР розповів, коли буде друге читання законопроєкту

Руслан Стефанчук заявив, що друге читання відбудеться не раніше 21 лютого. Ба більше, відповідний комітет з оборони повинен буде ознайомитися з правками від нардепів.

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Між першим і другим читаннями у народних депутатів є 14 днів, щоб внести правки до законопроєкту про мобілізацію. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 14 лютого в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що після того, як народні обранці внесуть свої поправки до законопроєкту про мобілізацію, документ буде передано до відповідного комітету.

"Щойно комітет буде готовий, але все одно це буде не раніше ніж 21 лютого, тому що це останній день, коли можна подавати поправки до цього законопроєкту", — сказав Стефанчук.

Спікер ВР зазначив, що список правок доволі великий, а тому комітету потрібен час, щоб їх проаналізувати і врахувати.

Законопроєкт про мобілізацію: що відомо

Нагадаємо, що 7 лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила проєкт закону про мобілізацію. Документ, який визнали суперечливим кілька комітетів парламенту, передбачає такі норми та суттєве посилення відповідальності за їх недотримання:

зменшення призовного віку з 27 до 25 років;

обов'язок усім військовозобов'язаним від 18 до 60 років зареєструвати електронні кабінети призовника та запровадження можливості розсилки через них електронних повісток;

обов'язок усім військовозобов'язаним від 18 до 60 років протягом 60 днів надати свої облікові дані — безпосередньо з'явившись до ТЦК або в електронному кабінеті. Неявка дає військкомату право просити суд обмежувати громадянам виїзд за межі України та право керувати транспортними засобами, блокувати рахунки, вилучати з банків гроші та інші цінності;

обов'язок пред'являти військовий квиток представникам ТЦК, поліції та прикордонникам;

заборона вчинення будь-яких консульських дій за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років без наявності військово-облікових документів;

перепроходження медкомісії обмежено придатних до служби осіб та осіб, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року;

скорочення категорій осіб, які мають право на відстрочку і бронювання (допускається мобілізація аспірантів, які навчаються на контрактній основі; чоловіків і жінок, які самостійно виховують дитину до 18 років; осіб, які доглядають за батьками дружини або чоловіка, і доглядальниць за інвалідами 2-ї групи).

Також нагадаємо, що в ТЦК розповіли, де роздаватимуть повістки чоловікам. Начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК Володимир Новосядлий сказав, що українське законодавство не визначило конкретного місця для вручення повістки.