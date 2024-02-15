"От допросов до оперативных мероприятий": в Нацполиции рассказали о поиске уклонистов

Правоохранители расследуют около 9400 уголовных производств по уклонению от призыва. В суд было направлено 2600 из них, рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

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Правоохранители могут провести весь комплекс следственных и негласных следственных действий при поиске граждан, уклоняющихся от прохождения военной службы. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе в интервью "Цензор.НЕТ".

Он отметил, что наличие уголовного производства "развязывает" правоохранителям руки и позволяет провести весь комплекс следственных и негласных следственных розыскных действий,

"То есть от банальных допросов окружения этого человека до оперативных мероприятий, которые касаются и телефонов, и открытого передвижения на автомобилях (программа "Безопасный город"), и т.д", — сказал Максим Цуцкиридзе.

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По его словам, правоохранители действуют подобным образом, когда устанавливают местоположение лица, о котором проинформировали в ТЦК и СП.

Уголовные производства в отношении уклонистов

Цуцкиридзе рассказал, что расследуется около 9400 уголовных производств по уклонению от мобилизации, тогда как в суд направлено 2600 производств.

"Несколько медленно такие дела рассматриваются в судах, мы понимаем, что на судей большая нагрузка, но уже есть и приговоры. В 2022 году вынесено 250 приговоров, в 2023 — около 300. Все же, чтобы люди чувствовали, что возвратности наказания нет по этому преступлению, судам надо еще поработать", — пояснил он.

Первый заместитель председателя Нацполиции отметил, что наибольшее количество производств расследования в Одесской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.

Наказание за уклонение от мобилизации

Он отметил, что в большинстве приговоров мужчины получают условные сроки наказания, поскольку суды учитывают моральное состояние, этические вещи, наличие родственников, находящихся на содержании этих людей, детей, их аргументы о непригодности к службе.

Напомним, заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киев территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый рассказал, что украинское законодательство не определяет места, в которых можно вручать повестки. Поэтому ТЦК могут делать это где угодно.

Ранее сообщали, когда человек может не прийти в ТЦК и СП несмотря на то, что ему вручили повестку.