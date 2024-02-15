"Від допитів до оперативних заходів": у Нацполіції розповіли про пошук ухилянтів

Правоохоронці розслідують близько 9400 кримінальних проваджень щодо ухилення від призову. До суду було скеровано 2600 з них, розповів перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

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Правоохоронці можуть провести весь комплекс слідчих і негласних слідчих дій під час пошуку громадян, що ухиляються від проходження військової служби. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Він наголосив, що наявність кримінального провадження "розв'язує" правоохоронцям руки та дає змогу провести весь комплекс слідчих і негласних слідчих розшукових дій,

"Тобто від банальних допитів оточення цієї людини до оперативних заходів, які стосуються і телефонів, і відкритого пересування на автомобілях (програма "Безпечне місто"), і т.д", — сказав Максим Цуцкірідзе.

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З його слів, правоохоронці діють подібним чином, коли встановлюють місце розташування особи, про яку проінформували в ТЦК та СП.

Кримінальні провадження щодо ухилянтів

Цуцкірідзе розповів, що розслідується близько 9400 кримінальних проваджень щодо ухилення від мобілізації, тоді як до суду скеровано 2600 проваджень.

"Дещо повільно такі справи розглядаються в судах, ми розуміємо, що на суддів велике навантаження, але вже є й вироки. У 2022 році винесено 250 вироків, у 2023 — близько 300. Все ж таки, щоб люди відчували, що відворотності покарання немає за цим злочином, судам треба ще попрацювати", — пояснив він.

Перший заступник голови Нацполіції наголосив, що найбільша кількість проваджень розслідування в Одеській, Закарпатській, Львівській і Чернівецькій областях.

Покарання за ухилення від мобілізації

Він зауважив, що у більшості вироків чоловіки отримують умовні терміни покарання, оскільки суди враховують моральний стан, етичні речі, наявність родичів, що перебувають на утриманні цих людей, дітей, їхні аргументи щодо непридатності до служби.

Нагадаємо, заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного в м. Київ територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий розповів, що українське законодавство не визначає місця, в яких можна вручати повістки. Тому ТЦК можуть робити це будь-де.

Раніше повідомляли, коли чоловік може не прийти в ТЦК та СП попри те, що йому вручили повістку.