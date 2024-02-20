"Людину не можна примусити воювати": у ЗСУ розповіли, кого потрібно мобілізувати (відео)

Люди, які прийшли до війська через рекрутинг, більш мотивовані. Примусити ефективно воювати неможливо, розповів командир підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр Микола Волохов.

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Командир підрозділу "Терра" Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Микола Волохов заявив, що військовозобов'язаних громадян потрібно не примушувати воювати, а мотивувати. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Людину не можна примусити воювати. Людину взагалі можна примусити робити тільки найпростіші речі", — сказав Микола Волохов.

За його словами, людина треба змотивувати. Він розповів, що в 3-й ОШБр не користуються словом "мобілізація", замість нього використовують "рекрутинг", що є комплексом дій, коли людина приходить і їй пояснюють, навіщо це потрібно.

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Волохов зауважив, що для того, аби побудувати "нормальну країну", потрібно перемогти у війні. Боєць наголосив, що чим швидше ми це зробимо, тим більше буде життя, яке залишилося.

"А життя — воно не безкінечне, якраз на війні це добре розумієш", — заявив військовий.

Також він розповів, що наразі у війську потрібні різні спеціальності — оператори дронів, технічні спеціалісти, які паятимуть і налагоджуватимуть БПЛА. "Терра" зазначив, що хтось розуміє, що йому до вподоби ризикованіша штурмова діяльність, тоді як інші хочуть стати кулеметниками, гранатометниками.

Микола Волохов заявив, що в людей, які прийшли до армії через рекрутинг, є більше мотивації, тоді як ефективно воювати не можна примусити.

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Раніше юрист Сергій Савинський повідомив, що сільські голови не можуть вручати повістки. Натомість вони повинні забезпечувати військовий облік.