"Человека нельзя заставить воевать": в ВСУ рассказали, кого нужно мобилизовать (видео)

Люди, которые пришли в армию через рекрутинг, являются более мотивированными. Заставить эффективно воевать невозможно, рассказал командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр Николай Волохов.

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Командир подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Волохов заявил, что военнообязанных граждан нужно не заставлять воевать, а мотивировать. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Человека нельзя заставить воевать. Человека вообще можно заставить делать только самые простые вещи", — сказал Николай Волохов.

По его словам, человека надо смотивировать. Он рассказал, что в 3-й ОШБр не пользуются словом "мобилизация", вместо него используют "рекрутинг", что является комплексом действий, когда человек приходит, и ему объясняют, зачем это нужно.

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Волохов отметил, что для того, чтобы построить "нормальную страну", нужно победить в войне. Боец отметил, что чем быстрее мы это сделаем, тем больше будет оставшейся жизни.

"А жизнь она не бесконечна, как раз на войне это хорошо понимаешь", — заявил военный.

Также он рассказал, что сейчас в армии нужны различные специальности — операторы дронов, технические специалисты, которые будут паять и налаживать БПЛА. "Терра" отметил, что кто-то понимает, что ему нравится более рискованная штурмовая деятельность, тогда как другие хотят стать пулеметчиками, гранатометчиками.

Николай Волохов заявил, что у людей, которые пришли в армию через рекрутинг, есть больше мотивации, тогда как эффективно воевать нельзя заставить.

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