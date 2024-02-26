"Мобілізують одразу": кому збережуть відстрочку після ухвалення законопроєкту 10449 (відео)

Якщо у новому законі не буде підстави для відстрочки, яку має чоловік, то він відразу може отримати мобілізаційну повістку, пояснила адвокатка Марія Левченко.

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Точно не відомо, який зміст має законопроєкт №10449 про зміни у законах про мобілізацію та військову службу. Однак після його прийняття можуть зникнути підстави для відстрочки, які раніше отримали військовозобов'язані чоловіки. У такому разі Територіальні центри комплектування (ТЦК) можуть їх відразу мобілізувати. Про те, які категорії громадян можуть відтермінувати призов, розповіла адвокатка Марія Левченко у відео на Youtube.

Левченко пояснила, що у законодавстві України — і діючому, і майбутньому — немає спеціального пункту про автоматичне надання або продовження відстрочки від мобілізації на якийсь термін.

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Відстрочка на шість місяців, про яку згадують у мережі — це період дії висновку військово-лікарської комісії щодо стану здоров'я. Якщо він сплине, наприклад, у червні, коли вже працюватимуть зміни, внесені законопроєктом №10449, громадянина можуть миттєво мобілізувати ТЦК.

Повістка ТЦК — хто втратить, а хто збереже відстрочку

У законодавстві України не вказується, що ТЦК, надаючи відстрочку, зобов'язані встановлювати якісь терміни. Також працівники військкомату не зобов'язані продовжувати відстрочку, якщо сплив її термін дії. Крім того, у новому законі (у прикінцевих положеннях) ніяк не згадується якась процедура продовження. На думку адвокатки, це означає, що після прийняття законопроєкту 10449 людину без діючої відстрочки можуть мобілізувати у будь-який момент.

"Те, що ТЦК дає відстрочку саме на 6 місяців, пов'язано виключно з тим, що сам висновок ВЛК стандартно діє 6 місяців, а далі можна вже його переглядати. А оскільки жодним нормативно правовим документом не передбачено саме обов'язок ТЦК ставити певні терміни на відстрочку від мобілізації, то вас можуть одразу хоч на наступний день мобілізувати".

На відео перелічено окремі випадки, яких можуть торкнутись зміни:

якщо чоловік доглядав бабусю чи дідуся і якщо у новому законі це не буде підставою для відстрочки, то його мобілізують;

якщо сплив термін дії висновку ВЛК — також можливий призов на службу.

Єдиний випадок, який дає можливість відтермінувати мобілізацію — це потреба завершення навчання, наголосила адвокатка.

"Є виключення — опція продовження навчання. Наприклад, для аспірантів — навчання до кінця навчального року. У всіх інших в прикінцевих положеннях такої опції немає. Принаймні станом на зараз".

Зазначимо, президент України указом від 5 лютого від 2024 року продовжив термін дії воєнного стану до 14 травня 2024 року. Тим часом народні депутати розпочали розгляд 4 тисяч правок до законопроєкту про мобілізацію та військову службу. За попередніми оцінками, їх спробують проаналізувати до кінця лютого, щоб на початку березня прийняти у другому читанні.

Нагадуємо, у березні 2024 року повістку до лав Сил оборони можуть отримати сім категорій військовозобов'язаних. Водночас юрист пояснив, чи можуть громадяни відмовитись від повістки. З його слів, право на подібні дії має лише одна категорія чоловіків.