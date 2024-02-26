Посилення мобілізації в Україні: юрист пояснив, чи можна відмовитись від повістки

Відмовитись від повістки без причин та наслідків можуть ті, хто був виключений з військового обліку. Іншим категоріям військовозобов’язаних це доступно у двох випадках.

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Українське законодавство передбачає можливість відмовитись від повістки, але це можливо лише за певних умов. Деталями поділився юрист компанії "Приходько та Партнери" Ілля Шипко.

Він підкреслив, що відмова від повістки є "доволі дискусійним питанням" у правовому полі. Це пов’язано з тим, що жоден нормативно-правовий акт не передбачає чіткої можливості для прямої відмови мобілізуватись.

"Відмовитись від повістки без будь-яких негативних юридичних наслідків може категорія осіб, яка була виключена з військового обліку. Оскільки такі особи, з моменту виключення з обліку, не мають ніякого юридичного та правового зв’язку з ТЦК", — зазначив Шипко.

Однак ця категорія — доволі невелика. У випадку з іншими військовозобов’язаними ситуація складніша.

Від повістки за законом можна відмовитись, якщо вона неправильно заповнена. Зокрема, можуть бути неправильно прописані особисті дані (ім’я, прізвище тощо) або ж у бланку може не бути печатки ТЦК та підпису комісара. В такому разі повістку можна не підписувати.

Окрім того, можна написати відмову від повістки вже після її отримання. Тобто особа може відмовитись від явки за документом.

Проте в такому разі у військовозобов’язаного має бути об’єктивна причина для відмови. Він має направити у ТЦК лист з обґрунтуванням обставин та можливими доказами, і тоді військкомат може відтермінувати призов.

В інших випадках відмова є порушенням закону, тож працівники ТЦК можуть оформити адміністративне правопорушення. Покаранням у такому разі буде штраф від 850 до 1700 гривень.

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