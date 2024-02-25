"Не збігається з реаліями": Зеленський пояснив посилення мобілізації в Україні (відео)
За словами президента, нинішнє законодавство не вирішує деяких питань, пов'язаних із мобілізацією. Зокрема, йдеться про ротації, відпустки, терміни служби та тренування.
Президент України Володимир Зеленський пояснив, навіщо потрібні реформи в законі про мобілізацію. Про це він розповів на пресконференції в межах Форуму "Україна. Рік 2024".
Український лідер вказав на те, що закон про мобілізацію було ухвалено до початку війни і в ньому не передбачено багато важливих моментів. За його словами, про необхідність змін говорять військові та представники Міністерства оборони.Важливо
Зеленський пояснив, що в кожній державі є відповідне законодавство, однак часто воно "не збігається з реаліями війни".
Він зазначив, у чинному законі "не вирішені деякі питання", пов'язані з мобілізацією. Йдеться про строкову службу, ротації, відпустки, тривалість служби та тренування.
"Це не реформи, це додаткові норми до закону", — наголосив Зеленський.
Голова держави також заявив про необхідність з'ясувати, де ті громадяни, яких було мобілізовано, проте вони так і не потрапили на фронт.
Нагадаємо, під час пресконференції Зеленський також деталі своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі. За його словами, це була "довга бесіда в різних тональностях".
Крім того, президент України заявив, що Росія готуватиме наступ на початку літа або наприкінці травня. На його думку, варто очікувати на різні фінансові та політичні хвилі.