"Буде складно": Зеленський назвав терміни нового наступу ЗС РФ (відео)

Навесні, за словами президента, варто очікувати "різні фінансові та політичні хвилі". Водночас, якщо Кремль матиме можливість, у 2024 році ЗС РФ підуть у наступ.

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Росія планує свій наступ на початку літа. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час під час пресконференції у рамках Форуму "Україна. Рік 2024".

Він зазначив, що у березні та квітні державі буде складно. З його слів, варто очікувати різні фінансові та політичні хвилі.

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Найближчі місяці, на думку Зеленського, спостерігатимуться "певні колихання" в США, а це має вплив на деякі держави.

"Хоча ЄС показав здатність бути лідерами", – повідомив він.

Водночас, на його думку, Росія буде готувати наступ на початку літа або наприкінці травня.

"Якщо зможуть. Вони будуть готуватися", — сказав президент.

Нагадаємо, 25 лютого Зеленський заявив, що план стосовно українських контрнаступальних дій був на столі Кремля восени минулого року до їхнього початку. Як вважає президент України, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога.

Він також назвав втрати України у війні проти РФ. З його слів, інформація про те, що Україна під час повномасштабного конфлікту втратила понад 300 тисяч осіб, не відповідає дійсності. Загальні втрати російських військ, за словами президента, оцінюються у майже 500 тисяч. Він зазначив, що під час повномасштабного вторгнення Росії 31 тисяча українських військових загинули.

Також Зеленський висловився щодо мирних переговорів з Росією. Росію. Він наголосив на тому, що інші країни не можуть нав’язувати умови щодо перемовин. З його слів, важливо дотримуватися саме цієї думки.