Кремль усе знав: Зеленський заявив, що Росії "злили" план контрнаступу ЗСУ (відео)

Як вважає президент України Володимир Зеленський, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога.

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Українські контрнаступальні дії були на столі Кремля восени минулого року до їхнього початку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у межах Форуму "Україна. Рік 2024".

Він наголосив на тому, що варто тримати такі плани у таємниці. З його слів, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога.

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"План є, деталі не зможу сказати", – заявив він.

Володимир Зеленський натякнув, що повільний контрнаступ 2023 року був саме через поінформованість ворога. Як пояснив керівник держави, плани щодо контрнаступу восени минулого року були на столі Кремля до того як почалися контрнаступальні дії.

Нагадаємо, 25 лютого Зеленський назвав втрати України у війні проти РФ. З його слів, інформація про те, що Україна під час повномасштабного конфлікту втратила понад 300 тисяч осіб, не відповідає дійсності. Загальні втрати ЗС РФ, за словами президента, оцінюються у майже 500 тисяч. Він зазначив, що під час повномасштабного вторгнення Росії 31 тисяча українських військових загинули.

Також Зеленський висловився щодо мирних переговорів з Росією. У Швейцарії навесні, як анонсував очільник держави, планується обговорення формули миру, яка була започаткована на саміті G20 в Індонезії. Наразі, як стверджує Зеленський, Україна не має можливості перемогти Росію. Він наголосив на тому, що інші країни не можуть нав’язувати умови щодо перемовин. З його слів, важливо дотримуватися саме цієї думки.