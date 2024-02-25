Кремль все знал: Зеленский заявил, что России "слили" план контрнаступления ВСУ (видео)

Как считает президент Украины Владимир Зеленский, чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа.

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Украинские контрнаступательные действия были на столе Кремля осенью прошлого года до их начала. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время во время пресс-конференции в рамках Форума "Україна. Рік 2024".

Он отметил, что стоит держать такие планы в тайне. По его словам, чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа.

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"План есть, детали не смогу сказать", — заявил он.

Владимир Зеленский намекнул, что медленное контрнаступление 2023 года было именно из-за осведомленности врага. Как пояснил руководитель государства, планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того как начались контрнаступательные действия.

Напомним, 25 февраля Зеленский назвал потери Украины в войне против РФ. По его словам, информация о том, что Украина во время полномасштабного конфликта потеряла более 300 тысяч человек, не соответствует действительности. Общие потери ВС РФ, по словам президента, оцениваются в почти 500 тысяч. Он отметил, что во время полномасштабного вторжения России 31 тысяча украинских военных погибли.

Также Зеленский высказался относительно мирных переговоров с Россией. В Швейцарии весной, как анонсировал глава государства, планируется обсуждение формулы мира, которая была начата на саммите G20 в Индонезии. Сейчас, как утверждает Зеленский, Украина не имеет возможности победить Россию. Он отметил, что другие страны не могут навязывать условия для переговоров. По его словам, важно придерживаться именно этого мнения.