"Не совпадает с реалиями": Зеленский объяснил усиление мобилизации в Украине (видео)

По словам президента, нынешнее законодательство не решает некоторых вопросов, связанных с мобилизацией. В частности, речь идет о ротациях, отпусках, сроках службы и тренировках.

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем нужны реформы в законе о мобилизации. Об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках Форума "Украина. Рік 2024".

Украинский лидер указал на то, что закон о мобилизации был принят до начала войны и в нем не предусмотрено много важных моментов. По его словам, о необходимости изменений говорят военные и представители Министерства обороны.

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Зеленский объяснил, что в каждом государстве есть соответствующее законодательство, однако часто оно "не совпадает с реалиями войны".

Он отметил, в существующем законе "не решены некоторые вопросы", связанные с мобилизацией. Речь идет о срочной службе, ротациях, отпусках, продолжительности службы и тренировках.

"Это не реформы, это дополнительные нормы к закону", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также заявил о необходимости выяснить, где те граждане, которые были мобилизованы, однако так и не попали на фронт.

Пресс-конференция Владимира Зеленского

Напомним, в ходе пресс-конференции Зеленский также детали своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. По его словам, это была "долгая беседа в разных тональностях".

Кроме того, президент Украины заявил, что Россия будет готовить наступление в начале лета или в конце мая. По его мнению, стоит ожидать различные финансовые и политические волны.