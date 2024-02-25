"У нас была долгая беседа": Зеленский в деталях рассказал о своей встрече с Путиным (видео)

По словам украинского лидера, на встрече в 2019 году он говорил президенту РФ, что Минские соглашения не сработают. Политики также обсуждали обмен пленными и газовый арбитраж, который Украина выиграла.

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Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своего разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в рамках Форума "Україна. Рік 2024" 25 февраля.

"У нас была долгая беседа в разных тональностях. Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии соприкосновения не работающая…", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что приводил российскому президенту конкретные цифры.

"Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить и значит, 20 лет будем в состоянии замороженного конфликта. Вот о чем мы говорили", — отметил он.

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По словам президента, вторая тема разговора с российским лидером касалась газа и суда, который Украина выиграла.

"Там было акцентирование, что они все-таки передадут деньги", — вспоминает политик.

Зеленский отметил, что в разговоре также поднималась тема обмена. По его словам, тогда были обменяны 100 человек.

Пресс-конференция Владимира Зеленского

На вопрос журналиста о том, поднимет ли он трубку, если ему позвонит Путин, Зеленский ответил, что президент РФ не станет ему звонить.

"Он не хочет заканчивать эту войну. На сегодня это так", — заявил украинский лидер.

Напомним, в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский также сказал, что инициатива относительно переговоров, касающихся завершения войны, может идти только от Украины. Он отметил, что другие страны не могут навязывать условия для переговоров.

Президент Украины также прокомментировал ситуацию на границе с Польшей. Он сказал, что Украина предпримет шаги для защиты нашего бизнеса в случае, если договориться с польской стороной насчет экспорта и транзита продукции не удастся.