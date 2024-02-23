Мобілізація в Україні: чи можна особі з інвалідністю проігнорувати повістку

Особи з інвалідністю можуть отримати відстрочку від мобілізації. Крім цього, вони мають право добровільно призватися до ЗСУ. В такому випадку вони не зобов'язані проходити ВЛК, якщо вже стоять на військовому обліку.

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Під час дії воєнного стану і загальної мобілізації особи з інвалідністю не підлягають призову. Проте такі люди не повинні ігнорувати повістки. Про це повідомило видання OBOZ.UA.

Згідно з законодавством, повістки можуть вручити всім чоловікам, які вважаються призовниками, військовозобов'язаними та резервістами. Особи з інвалідністю, віком від 18 до 60 років, є військовозобов'язаними, якщо їх не виключили з військового обліку у 16-17-річному віці, коли відбувалася постановка на облік у військкоматі.

Тому такі чоловіки повинні з'являтися за вказаною адресою і вказаний час, оскільки можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення правил обліку.

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Чи мають особи з інвалідністю право на відстрочку від мобілізації

Особи з інвалідністю мають право на відстрочку від призову, проте можуть мобілізуватися до ЗСУ за власною згодою. У випадку добровільної мобілізації вони не зобов'язані проходити ВЛК, якщо вже стоять на військовому обліку. Проте в іншому випадку громадянин також може пройти ВЛК для можливого виключення зі списку військовозобов'язаних.

Чи повинні особи з інвалідністю проходити ВЛК

Особи, що визнані непридатними до військової служби, повинні проходити ВЛК кожні п'ять років. Тоді як людину з інвалідністю можуть направити на проходження медкомісії відразу після уточнення її даних.

Нагадаємо, 22 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться мобілізувати менше людей, якщо США нададуть більшу допомогу. В разі відсутності мобілізації, противник може прорвати фронт.

Раніше юрист Дмитро Дончак розповів, що обмежено придатні чоловіки можуть служити в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, установках та навчальних закладах.