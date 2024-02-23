Військові можуть отримувати до $5 тисяч зарплати: нардеп розповів про виплати ЗСУ (відео)

Нардепи внесли в Раду законопроєкт про мобілізацію, який пропонує збільшити грошове забезпечення військовослужбовців та дозволити їм безкоштовне розмитнення авто.

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У Верховній Раді 13 лютого нардепи зареєстрували ще один законопроєкт про мобілізацію №11012, який пропонує збільшити виплати для військовослужбовців. Про це повідомив секретар оборонного комітету Ради Роман Костенко у коментарі "24 Каналу".

Законопроєктом №11012 пропонують збільшувати зарплати військовослужбовців через шість місяців перебування в ЗСУ, зокрема в 1,5 раза. Також документ встановлює грошове забезпечення для мобілізованих у розмірі трьох тисяч доларів, для сержантів — чотирьох тисяч доларів, а для офіцерів — п'яти тисяч доларів.

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Крім цього, у проєкті закону йдеться про те, що військові повинні отримати додаткові гроші за знищену техніку. За ліквідацію танка/екіпажа боєць може отримати до десяти тисяч доларів, а саме 500 тисяч гривень за літак, 100 тисяч гривень за ракету.

Також нардепи пропонують змінити ветеранські виплати. Бійці, що отримали інвалідність, повинні отримувати щонайменше:

15 тисяч гривень — третя група;

20 тисяч гривень — друга група;

25 тисяч гривень — перша група.

Костенко розповів, що також можливе безкоштовне розмитнення транспортних засобів для власного користування для тих бійців, які пробули в бойових діях 12 місяців та прослужили 24. А за 36 місяців служби в ЗСУ, проте без бойових дій, пропонують надати 50% пільги на розмитнення.

Нагадаємо, 22 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Україні доведеться мобілізувати більше людей, якщо допомога від США буде меншою. З його слів, у бригадах спостерігається великий некомплект.

Раніше заступник голови Мінцифри Олександр Борняков повідомив, що забронювати від мобілізації не можна гіг-контракторів та ФОПів.