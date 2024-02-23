Военные могут получать до $5 тысяч зарплаты: нардеп рассказал о выплатах ВСУ (видео)

Нардепы внесли в Раду законопроект о мобилизации, который предлагает увеличить денежное обеспечение военнослужащих и разрешить им бесплатную растаможку авто.

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В Верховной Раде 13 февраля нардепы зарегистрировали еще один законопроект о мобилизации №11012, который предлагает увеличить выплаты для военнослужащих. Об этом сообщил секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко в комментарии "24 Каналу".

Законопроектом №11012 предлагают увеличивать зарплаты военнослужащих через шесть месяцев пребывания в ВСУ, в частности в 1,5 раза. Также документ устанавливает денежное обеспечение для мобилизованных в размере трех тысяч долларов, для сержантов — четырех тысяч долларов, а для офицеров — пяти тысяч долларов.

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Кроме этого, в проекте закона говорится о том, что военные должны получить дополнительные деньги за уничтоженную технику. За ликвидацию танка/экипажа боец может получить до десяти тысяч долларов, а именно 500 тысяч гривен за самолет, 100 тысяч гривен за ракету.

Также нардепы предлагают изменить ветеранские выплаты. Бойцы, получившие инвалидность, должны получать минимум:

15 тысяч гривен — третья группа;

20 тысяч гривен — вторая группа;

25 тысяч гривен — первая группа.

Костенко рассказал, что также возможно бесплатное растаможивание транспортных средств для собственного пользования для тех бойцов, которые пробыли в боевых действиях 12 месяцев и прослужили 24. А за 36 месяцев службы в ВСУ, однако без боевых действий, предлагают предоставить 50% льготы на растаможку.

Напомним, 22 февраля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Украине придется мобилизовать больше людей, если помощь от США будет меньше. По его словам, в бригадах наблюдается большой некомплект.

Ранее замглавы Минцифры Александр Борняков сообщил, что забронировать от мобилизации нельзя гиг-контракторов и ФОПов.