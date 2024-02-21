Мобилизация в Украине: могут ли ФЛП получить бронь от призыва

При приёме на работу граждане должны предоставлять военный билет или другой военно-учётный документ, однако КЗоТУ не рассказывает о таком прямом обязательстве для ФЛП.

Related video

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации призвать на военную службу могут военнообязанных граждан, однако некоторых из них могут забронировать. Издание NV рассказало, могут ли призвать на службу ФЛП.

Могут ли вручить повестку ФЛПам

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", учет призывников, военнообязанных и резервистов возлагается по месту работы на руководителей центральных, местных органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от подчинения и формы собственности.

Согласно закону, предприятия, учреждения и организации являются юридическими лицами, которые образованы и действуют на основании учредительных документов, тогда как ФЛП — физическое лицо со специальным статусом, дающим право осуществлять предпринимательскую деятельность без создания юридического лица. Поэтому в законе не сказано, что должен происходить учет ФЛП.

Однако в письме Генштаба ВСУ от 27.09.2017 г. № 321/5989 и письме Минобороны от 13.11.2017 г. № 321/7065 говорится об обязанности ведения воинского учета работников, который распространяется и на ФЛП, если те используют наемный труд.

Кодекс законов о труде Украины обязывает граждан предоставлять военный билет или другой военно-учетный документ при приеме на работу. Однако в отношении ФЛП не было прямого обязательства. Однако во время военного положения все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку.

Кого нельзя бронировать от мобилизации

Замглавы Минцифры Александр Борняков рассказал, что забронировать от призыва не могут гиг-контракторов и ФЛПов.

"Законом установлено, что бронировать ФЛП нельзя. И это не касается исключительно ІТ. По гиг-контрактам был дискуссионный вопрос. Мы хотели настаивать, но у Минобороны была своя позиция. Они не видят специальностей у гиг-контракторов, в отличие от штатных работников, поэтому им труднее отслеживать, кого бронировать", — пояснил он.

Письмом Минобороны № 220/1469 от 11.03.2022 определены дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности, которые не могут забронировать, а именно:

рядового, сержантского и старшинского состава: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;

офицерского состава по группам ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Напомним, 20 февраля стало известно, что в Украине обновили критерии для бронирования военнообязанных граждан от мобилизации. В Минстратегпроме предложили два варианта.

Ранее сообщалось, что некоторые военнообязанные граждане могут повторно получить повестку даже несмотря на решение ВВК о непригодности или ограниченной пригодности мужчины к службе.