Мобілізація в Україні: чи можуть ФОПи отримати бронь від призову

При прийнятті на роботу громадяни повинні надавати військовий квиток або інший військово-обліковий документ, проте КЗпПУ не розповідає про таке пряме зобов'язання для ФОП.

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Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації призвати на військову службу можуть військовозобов'язаних громадян, проте деяких з них можуть забронювати. Видання NV розповіло, чи можуть призвати на службу ФОПів.

Чи можуть вручити повістку ФОПам

Згідно з законом України "Про військовий обов'язок та військову службу", облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів покладається за місцем роботи на керівників центральних, місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування та форми власності.

Відповідно до закону, підприємства, установи і організації є юридичними особами, що утворені і діють на підставі установчих документів, тоді як ФОП — фізична особа зі спеціальним статусом, що дає право здійснюватиме підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Тому в законі не сказано, що повинен відбуватися облік ФОПів.

Проте в листі Генштабу ЗСУ від 27.09.2017 р. № 321/5989 та листі Міноборони від 13.11.2017 р. № 321/7065 йдеться про обов'язок ведення військового обліку працівників поширюється і на ФОП, якщо ті використовують найману працю.

Кодекс законів про працю України зобов'язує громадян надавати військовий квиток чи інший військово-обліковий документ при прийнятті на роботу. Проте щодо ФОП не було прямого зобов'язання. Проте під час воєнного стану всі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістку.

Кого не можна бронювати від мобілізації

Заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповів, що забронювати від призову не можуть гіг-контракторів та ФОПів.

"Законом встановлено, що бронювати ФОПів не можна. І це не стосується виключно ІТ. Щодо гіг-контрактів було дискусійне питання. Ми хотіли наполягати, але в Міноборони була своя позиція. Вони не бачать спеціальностей у гіг-контракторів, на відміну від штатних працівників, тому їм важче відстежувати, кого бронювати", — пояснив він.

Листом Міноборони № 220/1469 від 11.03.2022 визначено дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності, які не можуть забронювати, а саме:

рядового, сержантського та старшинського складу: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;

офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що в Україні оновили критерії для бронювання військовозобов'язаних громадян від мобілізації. У Мінстратегпромі запропонували два варіанти.

Раніше повідомлялося, що деякі військовозобов'язані громадяни можуть повторно отримати повістку навіть попри рішення ВЛК щодо непридатності чи обмеженої придатності чоловіка до служби.