Мобілізація в Україні: кому можуть повторно вручити повістку, попри рішення ВЛК

За словами журналістів, якщо ВЛК визнала непридатними або обмежено придатними чоловіків і їх не мобілізували, то уповноважені ТЦК особи можуть повторно вручити повістку на вулиці.

Related video

Проходження чоловіком військово-лікарської комісії не гарантує автоматичного звільнення від подальшого отримання повістки, і певні військовозобов'язані можуть бути викликані на службу повторно. Про це йдеться в матеріалі видання NV.

Згідно зі звітами, уповноважені співробітники військкомату щодня здійснюють патрулювання з метою вручення повісток. Спочатку вони проводять перевірку наявності особи на військовому обліку, а потім встановлюють, чи є в неї відстрочки або бронювання. У разі необхідності уточнення облікових даних ТЦК може видати особі повторну повістку.

Якщо військово-лікарська комісія визначила чоловіка непридатним або обмежено придатним до мобілізації та його не призвали на службу, представники територіальної військової комендатури можуть знову вручити йому повістку на вулиці.

Згідно з Постановою уряду №1487, необхідно оновлювати облікові дані протягом семи днів після будь-яких змін, але не рідше ніж один раз на п'ять років. Рішення військово-лікарської комісії про стан здоров'я дійсне протягом року. До того ж певні види відстрочки надаються на певний термін, наприклад, для навчання — на рік, після чого потрібно надати нову довідку. Бронювання працівників діє шість місяців або доти, доки існують підстави для його заснування.

Коли повістки можуть вручати повторно:

якщо ВЛК проходили більш ніж рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про заброньованого працівника;

для перевірки обставин отримання відстрочки;

для мобілізації.

Нагадаємо, віряни, яким релігія забороняє брати до рук зброю, мають право на альтернативну службу. Для цього їм потрібно надати довідки від релігійної громади про підтвердження своїх переконань.

Раніше адвокат Роман Сімутін повідомляв, що в разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію чоловіків, які ігнорують повістку, можуть оштрафувати на 51 тисячу гривень.