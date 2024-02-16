Релігія забороняє брати до рук зброю: чи може вірянин уникнути мобілізації

В Україні передбачена альтернативна служба для тих, кому віра забороняє брати до рук зброю. Віряни можуть перебувати в штаті ЗСУ, проте не воювати.

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Під час воєнного стану та загальної мобілізації призвати на військову службу можуть усіх військовозобов'язаних громадян. Проте в Україні існують десять релігійних організацій, які забороняють брати до рук зброю. Видання "РБК-Україна" розповіло, чи можуть віряни уникнути призову.

Альтернативна служба для вірян

Конституція Україні закріплює рівність всіх громадян та не допускає дискримінації через релігію. Проте ті, кому релігія забороняє брати до рук зброю, можуть пройти альтернативну службу. У результаті віряни можуть перебувати в штаті ЗСУ, проте не воювати.

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Згідно з указом президента №64/2022, право на альтернативну службу не обмежується навіть під час воєнного стану. Тому вірян можуть направляти на альтернативну службу, якщо ті надаватимуть довідки від своєї релігійної громади щодо підтвердження релігійних переконань.

Релігії, що забороняють брати до рук зброю

В Україні є десять релігійних організацій, що забороняють брати до рук зброю, а саме:

адвентисти-реформісти;

адвентисти сьомого дня;

євангельські християни;

євангельські християни-баптисти;

покутники;

свідки Єгови;

харизматичні християнські церкви та церкви, що прирівняні до них;

християни віри євангельської та церков, що прирівняні до неї;

товариство Свідомості Крішни.

Нагадаємо, заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного в м. Київ територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий повідомив, що українське законодавство не визначило конкретного місця вручення повісток, тому представники ТЦК можуть вручати їх будь-де.

Раніше майор ЗСУ Єгор Чечеринда заявив, що Україні потрібно мобілізувати по десять тисяч людей з кожної області. З його слів, ворог вчиться воювати.