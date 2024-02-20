Мобілізація в Україні: як пройти ВЛК та що робити, коли дали неправильний висновок (відео)

Проходження ВЛК повинно розпочатися зі здачі всіх аналізів. Адвокат радить до своєї особистої справи додати наявні лікарські виписки та висновки.

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Перед мобілізацією до ЗСУ військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію, аби та визначила ступінь придатності чи не придатності до служби. Адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі розповів, як повинні проходити медкомісія.

З його слів, медогляд під час мобілізації регулюється главою III, наказу Міноборони від 14.08.2008 року №402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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Здача всіх аналізів

Військовозобов'язані громадяни повинні здати загальний аналіз крови, перевіритися на ВІЛ, гепатит, цукор, визначити групу крові, резус, зробити рентген, ЕКГ. Тоді як чоловікам після 40 років ще й вимірюють тиск.

Адвокат наголосив, що наразі в більшості випадках результати аналізів можуть брат з електронної картки HELSI "невідомо якої давнини". Тому Сімутін радить чоловікам перед ВЛК заявити про необхідність проведення аналізів.

Зберіть необхідні документи

До вашої особистої справи потрібно додати всі лікарські виписки, висновки, а обов'язкову виписку з амбулаторної карти.

Огляд у профільного лікаря щодо захворювання

Адвокат зазначив, що потрібно лікарю розповісти про наявні проблеми, показати виписку та повідомити про додання всіх документів до особистої справи.

Що робити, якщо обмежено придатному ВЛК ставить "придатний"

"Якщо ваші проблеми зі здоров’ям тягнуть як мінімум на обмежену придатність, але вам ставлять придатний і не направляють на додаткове обстеження, одразу прямуйте до голови ВЛК, пишіть скаргу і чекайте офіційної відповіді", — сказав Роман Сімутін.

Він наголосив, що не надання відповіді на скаргу можна розглядати як бездіяльність голови ВЛК, надалі такі дії можна оскаржити.

Крім цього, він розповів, що варто вимагати надання висновку ВЛК про придатність у вигляді довідки. Оскільки при відсутності такого висновку надалі буде складно оскаржувати.

"Щоб потім отримати довідку в ТЦК згаєте місяць часу, це у кращому випадку, у гіршому, як часто відбувається у моїх справах, оскаржувати доводиться просто наосліп", — додав він.

Нагадаємо, віряни, яким релігія забороняє брати до рук зброю, мають право на альтернативну службу. Для цього їм потрібно надати довідки від релігійної громади щодо підтвердження своїх переконань.

Раніше адвокат Роман Сімутін повідомляв, що в разі прийняття законопроєкту про мобілізацію чоловіків, які ігнорують повістку, можуть оштрафувати на 51 тисячу гривень.