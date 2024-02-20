Посилення мобілізації в Україні: до нового закону подали понад 1300 правок, — комітет Ради

Як пояснили в оборонному комітеті ВР, тепер ці правки мають розглянути, і це займе "певний час". Члени комітету спрогнозували, коли законопроєкт зможуть винести в зал парламенту.

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До нового закону про мобілізацію подали понад 1300 правок. Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповіли, чи вплине це на терміни його розгляду парламентом. Про це відомо з матеріалу видання "Суспільне" від 20 лютого.

Депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз пояснила, що реєстрація правок завершиться 21 лютого. Після цього їх ще мають розглянути в оборонному комітеті ВР.

"Понад 1 тисяча правок — це певний час. Секретаріат просто не в змозі буде звести цю велику (порівняльну — ред.) таблицю навіть за один день. Можливо, спробують, тоді розгляд може розпочатися 23 чи 24 лютого, але скоріш за все це буде починаючи з 26 лютого. Але допоки не буде готова ця таблиця, говорити про те, яка кількість правок, скільки потрібно часу, щоб їх розглянути — 100% комітет не буде гальмувати цей процес", — запевнила Фріз.

Інший член комітету, народний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв спрогнозував, що розгляд правок займе тиждень.

"Завтра закінчується день подачі правок, тільки після цього голова має призначити засідання комітету по розгляду правок, я не скажу зараз, яка там точна цифра, але точно понад 1300, тому це займе, я думаю, тиждень, не менше в комітеті. І тільки після цього можна буде говорити про те, щоб його виносити в зал. 1300 правок, їх потрібно розглядати кожну одну за одною, групувати, розуміти, що буде змінюватися", — зазначив Чернєв.

Нагадаємо, депутатка Юлія Клименко розповіла, що Верховна Рада може пом’якшити деякі норми законопроєкту про мобілізацію.

Нардеп та член оборонного комітету ВР Сергій Рахманін зазначав, що нардепи подали понад 900 правок до законопроєкту про посилення мобілізації. Він пояснював, що на їх розгляд піде "не день і не два".