Компенсація за знищене житло: хто з ВПО може розраховувати на допомогу

Комісія із захисту прав українських переселенців порекомендувала нардепам ухвалити законопроєкт №11028, який передбачає розширення підтримки нужденних громадян. Ще більше людей зможуть отримати компенсацію.

Внутрішньо переміщеним особам планують виплатити компенсацію за знищене під час бойових дій житло. У Тимчасовій спеціальній комісії (ТСК) з питань захисту прав ВПО та інших осіб розповіли, кому планують надавати допомогу насамперед.

Напередодні комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував ухвалити законопроєкт № 11028, розроблений ТСК для того, щоб розширити права переселенців.

"Так, до категорій ВПО, яким пропонувалося надати пріоритетне право на компенсації за знищене житло за програмою єВідновлення в редакції, ухваленій у першому читанні, ми додали кілька додаткових категорій внутрішніх переселенців", — повідомив голова ТСК Павло Фролов.

Раніше ця допомога призначалася тільки:

пенсіонерам;

особам з інвалідністю III групи;

батькам дитини до 6 років або дитини з інвалідністю;

одиноким матерям і батькам, які самостійно виховують дитину до 14 років.

Тепер список може розширитися, якщо буде ухвалено вищезазначений законопроєкт.

До переліку додадуться такі категорії українців:

громадяни, які мають на утриманні двох дітей незалежно від віку;

особи, які є усиновителями, опікунами або піклувальниками дитини;

українці, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань за переліком, затвердженим МОЗ;

громадяни, які мають на утриманні дитину, що хворіє на тяжкі ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, орфанне захворювання або інші тяжкі хвороби.

Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося, що переселенці можуть отримати грошову допомогу в "Дії". Для громадян України, які мають статус ВПО, передбачена підтримка в розмірі від 2000 до 3000 грн.

Раніше також повідомлялося, що переселенці можуть отримати безоплатне житло в Київській області терміном на 5 років. Воно надається внутрішньо переміщеним особам за умови, що вони оплачуватимуть комунальні послуги.