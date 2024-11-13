Фінансова допомога в Україні: чи впливає допомога на субсидію для ВПО

Розмір субсидії визначається індивідуально залежно від доходів сім'ї.

Українці можуть розраховувати на субсидію, якщо загальна сума комунальних послуг перевищує встановлений обов'язковий платіж. Для цього необхідно дотриматися низки умов, включно з вимогами до фінансового стану, наприклад, не володіти новими автомобілями. Про це йдеться у пресслужбі Мінсоцполітики.

Сума субсидії розраховується індивідуально, виходячи з доходів сім'ї. За нижчих доходів держава бере на себе більшу частину витрат. Однак у розрахунок не беруться кошти від міжнародних організацій і державна допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Також переселенці можуть отримати субсидію, навіть якщо в них немає договору оренди.

Крім заяви на отримання субсидії та декларації про доходи і витрати, переселенцям необхідно надати довідку, що підтверджує їхній статус ВПО. Важливо, щоб переселенці знали, що по субсидію можна звернутися в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду або ЦНАП за новим місцем проживання.

Якщо ці органи відсутні, допомогу можуть надати уповноважені посадові особи місцевої ради.

Субсидію можна оформити онлайн через портал "Дія", вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або через мобільний додаток ПФУ.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.