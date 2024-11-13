Финансовая помощь в Украине: влияет ли пособие на субсидию для ВПЛ

Размер субсидии определяется индивидуально в зависимости от доходов семьи.

Украинцы могут рассчитывать на субсидию, если общая сумма коммунальных услуг превышает установленный обязательный платеж. Для этого необходимо соблюсти ряд условий, включая требования к финансовому состоянию, например, не владеть новыми автомобилями. Об этом говорится в пресс-службе Минсоцполитики.

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально, исходя из доходов семьи. При более низких доходах государство берет на себя большую часть затрат. Однако в расчет не принимаются средства от международных организаций и государственная помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц. Также переселенцы могут получить субсидию, даже если у них нет договора аренды.

Помимо заявления на получение субсидии и декларации о доходах и расходах, переселенцам необходимо предоставить справку, подтверждающую их статус ВПЛ. Важно, чтобы переселенцы знали, что за субсидией можно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда или ЦПАУ по новому месту жительства.

Если эти органы отсутствуют, помощь могут предоставить уполномоченные должностные лица местного совета.

Субсидию можно оформить онлайн через портал "Дія", вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или через мобильное приложение ПФУ.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.в