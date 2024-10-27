Украинцы массово жалуются на задержки выплат для ВПЛ: куда обращаться

Технические проблемы могут возникать на разных этапах процесса перечисления средств, но министерство уверяет, что все граждане, имеющие право на выплаты, их обязательно получат.

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Задержки выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине обусловлены техническими проблемами, но все, кто имеет право на помощь, обязательно ее получат. В случае значительной задержки рекомендуется обратиться в Министерство реинтеграции или в социальные службы. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Государство предоставляет финансовую помощь для поддержки этих граждан, позволяя им жить в условиях войны. Однако в последнее время увеличилось число жалоб на задержки в выплатах, что вызывает тревогу среди перемещенных лиц. Лица, имеющие официальный статус ВПЛ, получают ежемесячное пособие от государства. Размер выплат варьируется в зависимости от возраста и статуса:

2 тысячи гривен для лиц старше 18 лет;

3 тысяч гривен для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Эта поддержка — один из основных средств помощи перемещенным лицам, так как она помогает покрыть затраты на жилье и базовые нужды. Выплаты производятся дважды в месяц: 15 и 28 числа, через Министерство социальной политики в партнерстве с АО Ощадбанк.

Основной причиной задержек являются технические неисправности, которые могут возникать на различных этапах процесса перевода средств. Однако министерство уверяет, что все граждане, имеющие право на выплаты, в любом случае их получат. Задержки могут составлять до месяца, что вызывает определенные беспокойства среди временно перемещенных лиц, но это временная проблема. Если деньги не поступают более месяца, рекомендуется принимать активные меры:

обратиться на горячую линию Минреинтеграции по номеру 15-48;

связаться с офисом уполномоченного по вопросам ВПЛ по телефону +38 (066) 813-62-39;

также можно обратиться в местный Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или управление социальной защиты.

После вашего обращения будет проведена проверка данных, и в случае выявления технических проблем предпримут необходимые меры для их устранения. Чаще всего задержка выплат не означает утрату пособия. Оно будет учтено после решения технических неполадок.

Согласно постановлению Кабинета Министров №94 от 26 января 2024 года, есть определенные категории ВПЛ, которые могут потерять право на государственную помощь. Выплаты могут быть прекращены, если:

лицо или семья имеет доход более 9444 грн на одного члена семьи;

переселенцы владеют автомобилем в возрасте до 5 лет, или совершили покупку на сумму свыше 100 000 грн;

семья имеет жилье на безопасной территории площадью не менее 13,65 м2 на одного члена семьи.

Выплаты также могут быть приостановлены для тех, кто вернулся в свои дома на временно оккупированных территориях или не зарегистрировался в службе занятости, если они находятся в трудоспособном возрасте. Помощь для временно перемещенных лиц продолжается для тех, кто соответствует следующим критериям:

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в зонах боевых действий или в населенных пунктах, где школы работают в дистанционном или смешанном формате;

семьи с детьми до 18 лет с инвалидностью или тяжелобольными детьми;

беременные женщины, начиная с 30-й недели беременности;

семьи, где есть инвалиды первой группы или ухаживающие за немощными лицами.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.