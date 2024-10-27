Українці масово скаржаться на затримки виплат для ВПО: куди звертатися

Технічні проблеми можуть виникати на різних етапах процесу перерахування коштів, але міністерство запевняє, що всі громадяни, які мають право на виплати, їх обов'язково отримають.

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Затримки виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні зумовлені технічними проблемами, але всі, хто має право на допомогу, обов'язково її отримають. У разі значної затримки рекомендується звернутися до Міністерства реінтеграції або в соціальні служби. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Держава надає фінансову допомогу для підтримки цих громадян, дозволяючи їм жити в умовах війни. Однак останнім часом збільшилася кількість скарг на затримки у виплатах, що викликає тривогу серед переміщених осіб. Особи, які мають офіційний статус ВПО, отримують щомісячну допомогу від держави. Розмір виплат варіюється залежно від віку та статусу:

2 тисячі гривень для осіб старше 18 років;

3 тисячі гривень для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Ця підтримка — один з основних засобів допомоги переміщеним особам, оскільки вона допомагає покрити витрати на житло і базові потреби. Виплати здійснюються двічі на місяць: 15 і 28 числа, через Міністерство соціальної політики в партнерстві з АТ Ощадбанк.

Основною причиною затримок є технічні несправності, які можуть виникати на різних етапах процесу переказу коштів. Однак міністерство запевняє, що всі громадяни, які мають право на виплати, у будь-якому разі їх отримають. Затримки можуть становити до місяця, що викликає певні занепокоєння серед тимчасово переміщених осіб, але це тимчасова проблема. Якщо гроші не надходять понад місяць, рекомендується вживати активних заходів:

звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48;

зв'язатися з офісом уповноваженого з питань ВПО за телефоном +38 (066) 813-62-39;

також можна звернутися до місцевого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або управління соціального захисту.

Після вашого звернення буде проведено перевірку даних, і в разі виявлення технічних проблем вживуть необхідних заходів для їх усунення. Найчастіше затримка виплат не означає втрату допомоги. Вона буде врахована після вирішення технічних неполадок.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №94 від 26 січня 2024 року, є певні категорії ВПО, які можуть втратити право на державну допомогу. Виплати можуть бути припинені, якщо:

особа або сім'я має дохід понад 9444 грн на одного члена сім'ї;

переселенці володіють автомобілем віком до 5 років, або здійснили покупку на суму понад 100 000 грн;

сім'я має житло на безпечній території площею не менше 13,65 м2 на одного члена сім'ї.

Виплати також можуть бути припинені для тих, хто повернувся до своїх домівок на тимчасово окупованих територіях або не зареєструвався в службі зайнятості, якщо вони перебувають у працездатному віці. Допомога для тимчасово переміщених осіб продовжується для тих, хто відповідає таким критеріям:

сім'ї з дітьми до 14 років, які проживають у зонах бойових дій або в населених пунктах, де школи працюють у дистанційному або змішаному форматі;

сім'ї з дітьми до 18 років з інвалідністю або важкохворими дітьми;

вагітні жінки, починаючи з 30-го тижня вагітності;

сім'ї, де є інваліди першої групи або ті, хто доглядає за немічними особами.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.