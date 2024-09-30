Виплати ВПО: хто продовжить отримувати допомогу з 1 жовтня

Деякі переселенці могли втратити грошову підтримку, і тепер їм необхідно звернутися до органів соціального захисту для подання заяви про продовження допомоги.

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У жовтні 2024 року виплати для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб продовжаться автоматично, без необхідності подання нових заяв. Решта переселенців мають звернутися до органів соціального захисту для продовження або призначення допомоги. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Для переселенців, які належать до найбільш вразливих категорій, виплати буде автоматично продовжено без необхідності подання нової заяви. До таких категорій належать:

пенсіонери, чия пенсія не перевищує 9 444 гривні;

особи з інвалідністю I або II групи; діти з інвалідністю до 18 років, а також тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, молодше 23 років, батьки-вихователі та прийомні батьки.

Виплати для цих груп залишаться колишніми: 3 000 гривень для осіб з інвалідністю та дітей, 2 000 гривень — для решти категорій. Переказ коштів здійснюватиметься 15 і 28 числа кожного місяця.

Інші категорії ВПО повинні подати заяву на продовження або призначення допомоги. Це стосується таких груп:

сім'ї з дітьми до 14 років, які проживають у зонах бойових дій або в умовно безпечних регіонах, де діти не можуть відвідувати офлайн-заняття;

сім'ї, де один із членів доглядає за особою з інвалідністю або тяжкохворою дитиною;

малолітні діти до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи з родинними зв'язками);

вагітні жінки з 30 тижнем вагітності.

Слід підкреслити, що в серпні 2024 року закінчився шестимісячний період виплат для багатьох внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це означає, що деякі переселенці можуть зіткнутися з припиненням фінансової підтримки і тепер мають звернутися до органів соціального захисту для подання заяви на продовження допомоги.

Крім основних категорій, право на продовження виплат також поширюється на переселенців, яким виповнилося 60 років, але які не мають права на пенсію. Якщо їхній середній місячний дохід на одну особу не перевищує 9444 гривні, такі особи можуть подати заявку на отримання допомоги, незалежно від дати їхнього переміщення.

Якщо автоматичне продовження виплат не відбулося з технічних причин, переселенці можуть звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Також можна звернутися до місцевих органів соціального захисту для вирішення питання.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.