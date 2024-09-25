Виплати переселенцям і грошова допомога: що зміниться з 1 жовтня

Українці можуть продовжити отримувати виплати для ВПО і грошову допомогу від благодійних фондів.

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У жовтні 2024 року виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які потребують підтримки, будуть продовжені. Однак є категорії ВПО, які можуть втратити фінансову допомогу, і деяким із них потрібно буде подати нову заяву для отримання підтримки. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

У серпні 2024 року термін виплат допомоги на проживання для значної частини вразливих категорій внутрішніх переміщених осіб закінчився. Ці особи отримували фінансову допомогу щонайменше з липня 2023 року, а багато хто з них — упродовж півтора або двох років.

З метою подальшої підтримки ВПО, які перебувають у важких життєвих умовах, Уряд вирішив продовжити виплати ще на 6 місяців, до лютого 2025 року. У жовтні автоматичні виплати без необхідності додаткового звернення почнуть отримувати найбільш вразливі групи переселенців, які не можуть працевлаштуватися:

пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;

люди з інвалідністю I або II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 23 років, а також батьки-вихователі та прийомні батьки.

Допомога для громадян, які проживають в Україні та мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн ;

; для інших осіб — 2000 грн.

У вересні завершився шестимісячний термін надання допомоги, що може призвести до втрати виплат для переселенців. До таких категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО) необхідно подати спеціальну заяву в жовтні для призначення або продовження виплат. Крім того, допомогу може бути продовжено для тих переселенців, які досягли 60 років і не мають права на отримання пенсії, якщо середній місячний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 грн (водночас дата переміщення не має значення).

Для того щоб упевнитися, що сім'ї продовжують відповідати вимогам чинної постанови (або порядку отримання виплат), держава через управління соціального захисту протягом місяця проведе перевірку щодо значних змін у фінансово-майновому становищі цих сімей.

Якщо змін не відбулося — сім'ї отримуватимуть виплати до лютого 2025 року.

Грошова допомога в жовтні 2024 року

Триває спільний проєкт Міністерства реінтеграції та ЮНІСЕФ, спрямований на фінансову підтримку родин із дітьми, які проживають у прифронтових зонах України. Допомога в розмірі 21 800 грн очікується для до 100 тисяч осіб у громадах шести прикордонних областей, які отримають допомогу напередодні зими 2024/2025.

Прифронтові громади також отримають фінансову підтримку від Міжнародного Комітету Червоного Хреста для подолання зимового періоду. Зокрема, допомогу буде надано найбільш вразливим групам населення у віддалених сільських і напівсільських районах уздовж лінії зіткнення та на прикордонних територіях.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.