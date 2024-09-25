Выплаты переселенцам и денежная помощь: что изменится с 1 октября

Украинцы могут продолжить получать выплаты для ВПЛ и денежную помощь от благотворительных фондов.

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В октябре 2024 года выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в поддержке, будут продолжены. Однако есть категории ВПЛ, которые могут лишиться финансовой помощи, и некоторым из них потребуется подать новое заявление для получения поддержки. Об этом говорится в материале издания "NV".

В августе 2024 года срок выплат пособий на проживание для значительной части уязвимых категорий внутренних перемещенных лиц истек. Эти лица получали финансовую помощь как минимум с июля 2023 года, а многие из них — на протяжении полутора или двух лет.

В целях дальнейшей поддержки ВПЛ, находящихся в трудных жизненных условиях, Правительство решило продлить выплаты еще на 6 месяцев, до февраля 2025 года. В октябре автоматические выплаты без необходимости дополнительного обращения начнут получать наиболее уязвимые группы переселенцев, которые не могут трудоустроиться:

пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн;

люди с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольные дети;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн ;

; для других лиц — 2000 грн.

В сентябре завершился шестимесячный срок предоставления помощи, что может привести к утрате выплат для переселенцев. К таким категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) необходимо подать специальное заявление в октябре для назначения или продления выплат. Кроме того, помощь может быть продлена для тех переселенцев, которые достигли 60 лет и не имеют права на получение пенсии, если средний месячный доход на одного члена семьи не превышает 9444 грн (при этом дата перемещения не имеет значения).

Для того чтобы удостовериться, что семьи продолжают соответствовать требованиям действующего постановления (или порядка получения выплат), государство через управление социальной защиты в течение месяца проведет проверку на предмет значительных изменений в финансово-имущественном положении этих семей.

Если изменений не произошло — семьи будут получать выплаты до февраля 2025 года.

Денежная помощь в октябре 2024 года

Продолжается совместный проект Министерства реинтеграции и ЮНИСЕФ, направленный на финансовую поддержку семей с детьми, проживающими в прифронтовых зонах Украины. Пособие в размере 21 800 грн ожидается для до 100 тысяч человек в громадах шести приграничных областей, которые получат помощь в преддверии зимы 2024/2025.

Прифронтовые громады также получат финансовую поддержку от Международного Комитета Красного Креста для преодоления зимнего периода. В частности, помощь будет оказана наиболее уязвимым группам населения в удаленных сельских и полусельских районах вдоль линии соприкосновения и на приграничных территориях.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.