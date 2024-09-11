Пострадавшие от РФ украинцы могут получить денежную помощь: кому положено пособие от ООН

Финансовая поддержка предназначена для вынужденных переселенцев и людей, жилье которых было разрушено в результате военных действий.

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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине реализует программу финансовой поддержки для внутренне перемещенных лиц и других групп населения, пострадавших в результате войны. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Так, украинцы могут получить следующие виды помощи:

Экстренная денежная помощь может помочь семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома или дома которых пострадали от обстрелов.

Денежная помощь на ремонт предназначена для людей, жилье которых было разрушено в результате российских обстрелов. Она предусматривает финансовую поддержку, позволяющую людям отремонтировать свои поврежденные дома и вернуться к местам постоянного проживания.

Многоцелевая денежная помощь обеспечивает гибкость в удовлетворении потребностей. Ведь она позволяет самостоятельно решать, что является приоритетным в их ситуации — от продуктов питания и одежды до арендной платы и расходов на медицинское обслуживание.

Подробная информация о регистрации на любые из этих программ доступна на официальном сайте УВКБ ООН в Украине.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.