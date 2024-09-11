Постраждалі від РФ українці можуть отримати грошову допомогу: кому належить допомога від ООН

Фінансова підтримка призначена для вимушених переселенців і людей, житло яких було зруйноване внаслідок воєнних дій.

Related video

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні реалізує програму фінансової підтримки для внутрішньо переміщених осіб та інших груп населення, які постраждали внаслідок війни. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Так, українці можуть отримати такі види допомоги:

Екстрена грошова допомога може допомогти сім'ям, які були змушені покинути свої будинки або будинки яких постраждали від обстрілів.

Грошова допомога на ремонт призначена для людей, житло яких було зруйновано внаслідок російських обстрілів. Вона передбачає фінансову підтримку, що дає змогу людям відремонтувати свої пошкоджені оселі та повернутися до місць постійного проживання.

Багатоцільова грошова допомога забезпечує гнучкість у задоволенні потреб. Адже вона дає змогу самостійно вирішувати, що є пріоритетним у їхній ситуації — від продуктів харчування та одягу до орендної плати та витрат на медичне обслуговування.

Детальна інформація про реєстрацію на будь-які з цих програм доступна на офіційному сайті УВКБ ООН в Україні.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.