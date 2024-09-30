Выплаты ВПЛ: кто продолжит получать пособие с 1 октября

Некоторые переселенцы могли потерять денежную поддержку, и теперь им необходимо обратиться в органы социальной защиты для подачи заявления о продлении помощи.

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В октябре 2024 года выплаты для наиболее уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц продолжатся автоматически, без необходимости подачи новых заявлений. Остальные переселенцы должны обратиться в органы социальной защиты для продления или назначения помощи. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Для переселенцев, относящихся к наиболее уязвимым категориям, выплаты будут автоматически продлены без необходимости подачи нового заявления. К таким категориям относятся:

пенсионеры, чья пенсия не превышает 9 444 гривны;

лица с инвалидностью I или II группы; дети с инвалидностью до 18 лет, а также тяжелобольные дети;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, младше 23 лет, родители-воспитатели и приемные родители.

Выплаты для этих групп останутся прежними: 3 000 гривен для лиц с инвалидностью и детей, 2 000 гривен – для остальных категорий. Перевод средств будет осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Другие категории ВПЛ должны подать заявление на продление или назначение помощи. Это касается следующих групп:

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в зонах боевых действий или в условно безопасных регионах, где дети не могут посещать офлайн-занятия;

семьи, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью или тяжелобольным ребенком;

малолетние дети до 14 лет, прибывшие без сопровождения родителей (по заявлению лица с родственными связями);

беременные женщины с 30 неделей беременности.

Следует подчеркнуть, что в августе 2024 года закончился шестимесячный период выплат для многих внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это означает, что некоторые переселенцы могут столкнуться с прекращением финансовой поддержки и теперь должны обратиться в органы социальной защиты для подачи заявления на продление помощи.

Помимо основных категорий, право на продление выплат также распространяется на переселенцев, которым исполнилось 60 лет, но которые не имеют права на пенсию. Если их средний месячный доход на одного человека не превышает 9444 гривны, такие лица могут подать заявку на получение помощи, независимо от даты их перемещения.

Если автоматическое продление выплат не произошло по техническим причинам, переселенцы могут обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Также можно обратиться в местные органы социальной защиты для решения вопроса.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.