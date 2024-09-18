Переселенці можуть отримати безкоштовне житло: як подати заявку

Безоплатне житло в Київській області строком на п'ять років надають внутрішньо переміщеним особам за умови, що вони оплачуватимуть комунальні послуги.

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В Україні відкрито реєстрацію для охочих отримати безкоштовні квартири для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Цей проєкт із надання безоплатного житла реалізує місія HANSEN в Україні, заснована американським підприємцем Деллом Лоєм Хансеном. Про це повідомляється в інформаційному листі від організації.

Внутрішньо переміщеним особам, які нещодавно переїхали з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської та Херсонської областей, надають безоплатне житло в Київській області на строк до п'яти років. Умови включають оплату комунальних послуг.

Житло для ВПО можна отримати в трьох населених пунктах Київської області:

у селі Тарасівка побудовано "Містечко Хансена";

у селі Софіївська Борщагівка побудовано багатоквартирний будинок;

у селі Колонщина побудовано "Чудо-Містечко", але житло там надається тільки для літніх ВПО. На відміну від перших двох населених пунктів житло надається на постійній основі (а не на п'ять років) і оплата комунальних послуг не потрібна.

Щоб отримати безкоштовне житло, переселенцям необхідно заповнити реєстраційну форму за вказаним вище посиланням.

Нагадаємо, у вересні Кабмін України продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб, але деякі категорії можуть втратити право на допомогу.

Фокус уже писав про право переселенців на безоплатне житло в Київській області на термін до 5 років за програмою "Містечко Хансена". Американський підприємець Делл Лой Хансен хоче допомогти українцям, які втратили житло через російське вторгнення.