Переселенцы могут получить бесплатное жилье: как подать заявку

Бесплатное жилье в Киевской области сроком на пять лет предоставляется внутренне перемещенным лицам при условии, что они будут оплачивать коммунальные услуги.

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В Украине открыта регистрация для желающих получить бесплатные квартиры для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Этот проект по предоставлению бесплатного жилья реализуется миссией HANSEN в Украине, основанной американским предпринимателем Деллом Лоем Хансеном. Об этом сообщается в информационном листе от организации.

Внутренне перемещенным лицам, недавно переехавшим из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Херсонской областей, предоставляется бесплатное жилье в Киевской области на срок до пяти лет. Условия включают оплату коммунальных услуг.

Жилье для ВПЛ можно получить в трех населенных пунктах Киевской области:

в селе Тарасовка построен "Городок Хансена";

в селе Софиевская Борщаговка построен многоквартирный дом;

в селе Колонщина построен "Чудо-Городок", но жилье там предоставляется только для пожилых ВПЛ. В отличие от первых двух населенных пунктов жилье предоставляется на постоянной основе (а не на пять лет) и оплата коммунальных услуг не требуется.

Чтобы получить бесплатное жилье, переселенцам необходимо заполнить регистрационную форму по указанной выше ссылке.

Напомним, в сентябре Кабмин Украины продлил выплаты для внутренне перемещенных лиц, но некоторые категории могут утратить право на помощь.

Фокус уже писал о праве переселенцев на бесплатное жилье в Киевской области на срок до 5 лет по программе "Городок Хансена". Американский предприниматель Делл Лой Хансен хочет помочь украинцам, которые потеряли жилье из-за российского вторжения.