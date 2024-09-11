Переселенцы могут получить бесплатное жилье: как оформить заявку

Программа ориентирована на переселенцев из небезопасных регионов страны. Участники инициативы могут получить жилье в трех локациях Киевской области.

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В Украине действует программа "Городок Хансена", которая предлагает переселенцам бесплатное жилье в Киевской области на срок до 5 лет. Единственной обязанностью жителей является оплата коммунальных услуг. Программа ориентирована на беженцев из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Херсонской областей. Об этом сообщила миссия HANSEN в Украине.

Проект был основан американским предпринимателем Деллом Лоем Хансеном, который стремится помочь украинцам, лишившимся жилья в результате российского вторжения.

Программа предлагает бесплатное проживание для переселенцев из регионов, наиболее пострадавших от войны. Участники могут получить жилье в трех различных локациях Киевской области:

Тарасовка – "Городок Хансена", здесь переселенцы могут проживать бесплатно до 5 лет. Единственное условие – оплата коммунальных услуг;

Софиевская Борщаговка – квартирный дом, где также предоставляется бесплатное проживание на срок до 5 лет с оплатой только коммунальных услуг;

Колонщина — "Чудо-Городок" для стариков возле Макарова. Здесь проживание постоянно и бесплатно, включая коммунальные услуги.

Программа направлена на поддержку переселенцев из небезопасных регионов, включая тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за угрозы военных действий. Если ваша семья недавно эвакуировалась из Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской или Херсонской областей, вы можете подать заявку на участие в программе и получить бесплатное жилье на срок до 5 лет.

Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить заявку. Это можно сделать на специальном сайте программы или в благотворительных организациях, сотрудничающих с фондом. При подаче заявки необходимо указать:

фамилия, имя и отчество;

контактные данные (телефон, электронная почта);

фотографию вашей семьи;

информацию о трудовой деятельности, доходах и обстоятельствах, по которым вы были вынуждены покинуть свое жилье.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.