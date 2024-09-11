Переселенці можуть отримати безкоштовне житло: як оформити заявку

Програма орієнтована на переселенців із небезпечних регіонів країни. Учасники ініціативи можуть отримати житло в трьох локаціях Київської області.

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В Україні діє програма "Містечко Хансена", яка пропонує переселенцям безоплатне житло в Київській області на термін до 5 років. Єдиним обов'язком жителів є оплата комунальних послуг. Програма орієнтована на біженців із Донецької, Луганської, Харківської, Сумської та Херсонської областей. Про це повідомила місія HANSEN в Україні.

Проєкт заснував американський підприємець Делл Лой Хансен, який прагне допомогти українцям, які втратили житло внаслідок російського вторгнення.

Програма пропонує безоплатне проживання для переселенців із регіонів, які найбільше постраждали від війни. Учасники можуть отримати житло в трьох різних локаціях Київської області:

Тарасівка — "Містечко Хансена", тут переселенці можуть проживати безкоштовно до 5 років. Єдина умова — оплата комунальних послуг;

Софіївська Борщагівка — квартирний будинок, де також надається безоплатне проживання на термін до 5 років з оплатою лише комунальних послуг;

Колонщина — "Чудо-Містечко" для людей похилого віку біля Макарова. Тут проживання постійне і безкоштовне, включно з комунальними послугами.

Програма спрямована на підтримку переселенців з небезпечних регіонів, включно з тими, хто був змушений покинути свої будинки через загрозу військових дій. Якщо ваша сім'я нещодавно евакуювалася з Донецької, Луганської, Сумської, Харківської або Херсонської областей, ви можете подати заявку на участь у програмі та отримати безоплатне житло на термін до 5 років.

Щоб стати учасником програми, необхідно заповнити заявку. Це можна зробити на спеціальному сайті програми або в благодійних організаціях, які співпрацюють із фондом. Під час подання заявки необхідно вказати:

прізвище, ім'я та по батькові;

контактні дані (телефон, електронна пошта);

фотографію вашої родини;

інформацію про трудову діяльність, доходи та обставини, через які ви були змушені покинути своє житло.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.