Выплаты ВПЛ: кому продлили, а кто потерял помощь в сентябре

В сентябре выплаты автоматически без дополнительного обращения продолжили наиболее уязвимым категориям переселенцев.

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В сентябре правительство продлило выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в поддержке. Однако некоторые категории ВПЛ могут потерять финансовую помощь или им потребуется подать новое заявление для получения этой поддержки. Об этом говорится в пресс-службе Минсоцполитики.

В августе 2024 года истек срок выплаты пособия на проживание для многих уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц. Эти люди получали выплаты, как минимум, с июля 2023 года, а многие из них — на протяжении полутора или двух лет.

В целях дальнейшей помощи ВПЛ, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, Правительство продлит выплаты на дополнительные 6 месяцев, что означает их продолжение до февраля 2025 года.

В сентябре выплаты автоматически без дополнительного обращения продолжили наиболее уязвимым категориям переселенцев, которые не имеют возможности работать:

пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;

для других лиц — 2000 грн.

Денежные выплаты можно получать 15-го и 28-го числа каждого месяца.

Следует отметить, что и другие категории ВПЛ также могут рассчитывать на государственную поддержку:

семьи с детьми до 14 лет, проживающих в зоне активных или возможных боевых действий, или же в условно безопасных регионах, но дети там не могут учиться оффлайн;

семьи, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком;

малолетние дети до 14 лет, прибывших без сопровождения родителей (по заявлению лица, состоящего в родственных отношениях);

беременные женщины, начиная с 30 недели беременности.

В сентябре закончился шестимесячный период помощи, поэтому переселенцы могли потерять выплаты. Такие категории ВПЛ должны подать специальное заявление на назначение или продление выплат.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.