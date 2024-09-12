Виплати ВПО: кому продовжили, а хто втратив допомогу у вересні

У вересні виплати автоматично без додаткового звернення продовжили найбільш вразливим категоріям переселенців.

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У вересні уряд продовжив виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які потребують підтримки. Однак деякі категорії ВПО можуть втратити фінансову допомогу або їм буде потрібно подати нову заяву для отримання цієї підтримки. Про це йдеться у пресслужбі Мінсоцполітики.

У серпні 2024 року закінчився термін виплати допомоги на проживання для багатьох вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб. Ці люди отримували виплати щонайменше з липня 2023 року, а багато хто з них — протягом півтора або двох років.

З метою подальшої допомоги ВПО, які опинилися у важких життєвих ситуаціях, Уряд подовжить виплати на додаткові 6 місяців, що означає їх продовження до лютого 2025 року.

У вересні виплати автоматично без додаткового звернення продовжили найбільш вразливим категоріям переселенців, які не мають можливості працювати:

пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;

людям з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Допомога для громадян, які проживають в Україні та мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн;

для інших осіб — 2000 грн.

Грошові виплати можна отримувати 15-го і 28-го числа кожного місяця.

Слід зазначити, що й інші категорії ВПО також можуть розраховувати на державну підтримку:

сім'ї з дітьми до 14 років, які проживають у зоні активних або можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не можуть навчатися офлайн;

сім'ї, де один із членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;

малолітні діти до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває в родинних стосунках);

вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

У вересні закінчився шестимісячний період допомоги, тому переселенці могли втратити виплати. Такі категорії ВПО мають подати спеціальну заяву на призначення або продовження виплат.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.