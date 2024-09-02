Виплати для ВПО продовжили на пів року: хто автоматично отримуватиме гроші

Автоматичне нарахування виплат передбачено для трьох категорій ВПО. Решті громадян необхідно подавати заявку.

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З 1 вересня виплати для частини ВПО продовжено на ще пів року. Це рішення стосується пенсіонерів, дітей та людей з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Автоматично продовжено виплати на пів року для таких категорій ВПО:

особи пенсійного віку, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму (9 444 гривень);

особи з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, дітям із тяжкими захворюваннями;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особам з їх низки віком до 23 років, зокрема таким, що перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).

Усі інші ВПО повинні подавати заявку на продовження виплат.

Розмір виплат залишився колишнім:

3 тисячі гривень — особи з інвалідністю та діти;

2 тисячі гривень — усі інші.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.