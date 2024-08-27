Соцвиплати та допомога переселенцям: що зміниться з 1 вересня

ВПО, діти яких з нового навчального року навчатимуться в онлайн-режимі, не будуть позбавлені виплат.

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У вересні 2024 року виплати для ВПО продовжать ще на шість місяців для тих, хто вже отримує допомогу автоматично або подав заяву на продовження. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

Чи продовжать виплати ВПО з 1 вересня

З 1 вересня на державному рівні було вирішено продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб ще на пів року. Отже, виплати продовжать отримувати як ті, кому їх було призначено автоматично, так і ті, чиї заявки на продовження допомоги було схвалено.

"Було ухвалено рішення на урядовому рівні, що виплати ВПО будуть продовжені тим категоріям, які їх зараз отримують. Йдеться про 1,5 млн осіб. Також ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь", — наголосила віцепрем'єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Окрім цього, очільниця Міністерства реінтеграції уточнила, що ВПО, діти яких із нового навчального року навчатимуться в онлайн-режимі, не будуть позбавлені виплат, якщо вони їх отримують згідно із законодавством.

"До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Тому хочу заспокоїти мам, які хвилюються з цього приводу", — сказала Верещук.

Виплати ВПО: розмір і коли спливає попередній термін

Нагадаємо, що з 1 березня 2024 року для внутрішньо переміщених осіб, які отримували допомогу протягом одного або двох років, виплати було продовжено ще на 6 місяців (до 1 вересня) з урахуванням низки особливостей. Зокрема, пріоритет у продовженні виплат було віддано людям, які не можуть працювати, доглядають за дітьми, тяжко хворими, особами з інвалідністю, а також тим, хто не має доходів або має низький рівень доходу.

Тож частині ВПО виплати були продовжені автоматично, а ще частина мала подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАПів.

Допомога для громадян, які проживають в Україні та мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн;

для інших осіб — 2000 грн.

Отримувати гроші можна 15-го і 28-го числа кожного місяця.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.