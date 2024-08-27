Соцвыплаты и помощь переселенцам: что изменится с 1 сентября

ВПЛ, дети которых с нового учебного года будут учиться в онлайн-режиме, не будут лишены выплат.

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В сентябре 2024 года выплаты для ВПЛ продлят еще на шесть месяцев для тех, кто уже получает помощь автоматически или подал заявление на продление. Об этом говорится в материале издания "NV".

Продолжат ли выплаты ВПЛ с 1 сентября

С 1 сентября на государственном уровне было решено продлить выплаты для внутренне перемещенных лиц еще на полгода. Таким образом, выплаты продолжат получать как те, кому они были назначены автоматически, так и те, чьи заявки на продление помощи были одобрены.

"Было принято решение на правительственном уровне, что выплаты ВПЛ будут продолжены тем категориям, которые их сейчас получают. Речь идет о 1,5 млн человек. Также мы обратились в Министерство социальной политики с просьбой расширить круг получателей этой помощи. Сейчас ожидаем от них ответ", — подчеркнула вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Кроме этого, глава Министерства реинтеграции уточнила, что ВПЛ, дети которых с нового учебного года будут учиться в онлайн-режиме, не будут лишены выплат, если они их получают согласно законодательству.

"Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местной власти угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме. Поэтому хочу успокоить мам, которые волнуются по этому поводу", — сказала Верещук.

Выплаты ВПЛ: размер и когда истекает предыдущий срок

Напомним, что с 1 марта 2024 года для внутренне перемещенных лиц, получавших помощь в течение одного или двух лет, выплаты были продлены еще на 6 месяцев (до 1 сентября) с учетом ряда особенностей. В частности, приоритет в продлении выплат был отдан людям, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжело больными, лицами с инвалидностью, а также тем, кто не имеет доходов или имеет низкий уровень дохода.

Поэтому части ВПЛ выплаты были продолжены автоматически, а еще часть должна была подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или ЦПАУ.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;

для других лиц — 2000 грн.

Получать деньги можно 15-го и 28-го числа каждого месяца.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.