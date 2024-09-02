Выплаты для ВПЛ продлили на полгода: кто будет автоматически получать деньги

Автоматическое начисление выплат предусмотрено для трех категорий ВПЛ. Остальным гражданам необходимо подавать заявку.

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С 1 сентября выплаты для части ВПЛ продлены на еще полгода. Это решение касается пенсионеров, детей и людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Автоматически продлены выплаты на полгода для следующих категорий ВПЛ:

лица пенсионного возраста, которые получают пенсию, размер которой не превышает четырех размеров прожиточного минимума (9 444 гривен);

лица с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, детям с тяжелыми заболеваниями;

дети-сироты и дети, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности таким, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям-воспитателям, приемным родителям и опекунам (попечителям).

Все остальные ВПЛ должны подавать заявку на продолжение выплат.

Размер выплат остался прежним:

3 тысячи гривен – лица с инвалидностью и дети;

2 тысячи гривен – все остальные.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.