Компенсация за уничтоженное жилье: кто из ВПЛ может рассчитывать на помощь

Комиссия по защите прав украинских переселенцев порекомендовала нардепам принять законопроект №11028, который предусматривает расширение поддержки нуждающихся граждан. Еще больше людей смогут получить компенсацию.

Внутренне перемещенным лицам планируют выплатить компенсацию за уничтоженное в ходе боевых действий жилье. Во Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц рассказали, кому планируют оказывать помощь в первую очередь.

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал принять законопроект № 11028, разработанный ВСК для того, чтобы расширить права переселенцев.

"Так, к категориям ВПЛ, которым предлагалось предоставить приоритетное право на компенсации за уничтоженное жилье по программе єВідновлення в редакции, принятой в первом чтении, мы добавили несколько дополнительных категорий внутренних переселенцев", — сообщил председатель ВСК Павел Фролов.

Ранее эта помощь предназначалась только:

пенсионерам;

лицам с инвалидностью III группы;

родителям ребенка до 6 лет или ребенка с инвалидностью;

одиноким матерям и отцам, самостоятельно воспитывающим ребенка до 14 лет.

Теперь список может расшириться, если будет принят выше обозначенный законопроект.

К перечню добавятся следующие категории украинцев:

граждане, имеющие на удержании двух детей независимо от возраста;

лица, являющиеся усыновителями, опекунами или попечителями ребенка;

украинцы, которые болеют тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний по перечню, утвержденному Минздравом;

граждане, имеющие на содержании ребенка, который болеет тяжелыми поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, орфанным заболеванием или другими тяжелыми болезнями.

Напомним, 16 ноября сообщалось, что переселенцы могут получить денежную помощь в "Дії". Для граждан Украины, имеющих статус ВПЛ, предусмотрена поддержка в размере от 2000 до 3000 грн.

Ранее также сообщалось, что переселенцы могут получить бесплатное жилье в Киевской области сроком на 5 лет. Оно предоставляется внутренне перемещенным лицам при условии, что они будут оплачивать коммунальные услуги.