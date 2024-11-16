Переселенцы могут получить денежную помощь в Дії: как оформить

Для граждан Украины, имеющих статус внутренне перемещенных лиц, предусмотрена помощь от 2000 до 3000 грн.

С 2024 года в приложении "Дія" появилась возможность оформить справку переселенца и получить выплаты ВПЛ на всю семью в одном заявлении. Об этом говорится в материале издания "NV".

Ранее в Дії можно было оформить справку переселенца и выплаты только для себя и ребенка. Теперь через приложение можно подать заявление на всех членов семьи, которые покинули дом из-за войны вместе с вами.

Также можно оформить выплаты на детей, родившихся после перемещения. Для граждан Украины, имеющих статус внутренне перемещенных лиц, предусмотрена следующая помощь:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;

для других лиц — 2000 грн.

Деньги можно получить 15-го и 28-го числа каждого месяца. Процесс подачи заявки следующий:

зайдите в приложение Дія и обновите его;

нажмите Сервисы — Получить справку ВПЛ;

укажите адрес фактического места жительства и подтвердите геолокацию;

введите данные членов семьи;

выберите карту єПідтримка, чтобы получать финансовую помощь;

укажите, какая помощь вам необходима (потребность в медицинском обслуживании, образовании или же гуманитарной помощи), и оставьте контактные данные.

Справка ВПЛ будет доступна в приложении вместе с другими цифровыми документами, а деньги будут зачисляться на банковскую карту, привязанную ко всем членам семьи. Стоит отметить, что граждане, выехавшие за границу или находящиеся на временно оккупированных территориях, не могут получить справку ВПЛ и денежную помощь. Этот сервис доступен только для граждан, которые еще не оформили справку внутренне перемещенного лица.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.