Переселенці можуть отримати грошову допомогу в Дії: як оформити

Для громадян України, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, передбачено допомогу від 2000 до 3000 грн.

Із 2024 року в застосунку "Дія" з'явилася можливість оформити довідку переселенця й отримати виплати ВПО на всю сім'ю в одній заяві. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

Раніше в Дії можна було оформити довідку переселенця і виплати тільки для себе і дитини. Тепер через застосунок можна подати заяву на всіх членів сім'ї, які покинули дім через війну разом із вами.

Також можна оформити виплати на дітей, народжених після переміщення. Для громадян України, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, передбачено таку допомогу:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн;

для інших осіб — 2000 грн.

Гроші можна отримати 15-го і 28-го числа кожного місяця. Процес подання заявки наступний:

зайдіть у застосунок Дія та оновіть його;

натисніть Сервіси — Отримати довідку ВПО;

вкажіть адресу фактичного місця проживання та підтвердіть геолокацію;

введіть дані членів сім'ї;

виберіть картку єПідтримка, щоб отримувати фінансову допомогу;

вкажіть, яка допомога вам необхідна (потреба в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарній допомозі), і залиште контактні дані.

Довідка ВПО буде доступна в застосунку разом з іншими цифровими документами, а гроші зараховуватимуть на банківську картку, прив'язану до всіх членів сім'ї. Варто зазначити, що громадяни, які виїхали за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях, не можуть отримати довідку ВПО і грошову допомогу. Цей сервіс доступний тільки для громадян, які ще не оформили довідку внутрішньо переміщеної особи.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.