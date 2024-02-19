На майбутнє: нардеп розповів, коли запрацює новий закон про мобілізацію (відео)

Народний депутат Сергій Рахманін заявив, що 21 лютого минає термін, коли можна подавати правки до проєкту закону про мобілізацію. Комітет з питань нацбезпеки розглядатиме їх довго.

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До законопроєкту про мобілізацію народні депутати подали понад 900 правок. Про це заявив нардеп, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю "Радіо НВ".

За його словами, 21 лютого спливає термін, коли можна подавати правки до проєкту закону про мобілізацію. Ба більше, їх можна подавати не тільки в електронному, а й у письмовому вигляді. Усі правки мають бути складені в таблиці і тільки після цього комітет може їх розглянути.

"Ці правки мають бути зведені в таблицю. Тільки за таких умов, якщо вони оформлені належним чином, комітет може їх розглянути. Їх потрібно відхилити, прийняти або прийняти частково", — сказав Рахманін.

Він зазначив, що, якщо в останні години буде подано велику кількість правок на папері, комітет буде сам зводити ці правки в таблицю. На це може піти багато часу.

"На це піде не день і не два. Це неможливо зробити швидко. Після цього комітет має їх розглянути й ухвалити відповідне рішення. І тільки після цього законопроєкт має потрапити до зали", — зазначив нардеп.

За його словами, всі правки ще не прийшли, а тому незрозуміло, які саме це будуть правки. Рахманін заявив, що законопроєкт запрацює тільки до кінця року. Попри це, мобілізація в Україні все одно триває.

"Прямого зв'язку між ухваленням цього закону і ситуацією з поповненням (Збройних сил, — ред.) не існує", — сказав він.

Рахманін зазначив, що законопроєкт запрацює "на перспективу, на майбутнє".

Сергій Рахманін про мобілізацію (дивитися з 13 хвилини)

Нагадаємо, журналісти розібралися, чи можуть релігійні погляди допомогти уникнути мобілізації. У деяких організаціях забороняється брати зброю в руки.

Також зазначимо, що існують підстави, які дозволяють чоловікам не приходити до ТЦК та СП, навіть якщо ті отримали повістки. Однак потрібно надати відповідні документи на їхнє підтвердження.