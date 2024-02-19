На будущее: нардеп рассказал, когда заработает новый закон о мобилизации (видео)

Народный депутат Сергей Рахманин заявил, что 21 февраля истекает срок, когда можно подавать правки к проекту закона о мобилизации. Комитет по вопросам нацбезопасности будет рассматривать их долго.

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К законопроекту о мобилизации народные депутаты подали более 900 правок. Об этом заявил нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Радио НВ".

По его словам, 21 февраля истекает срок, когда можно подавать правки к проекту закона о мобилизации. Более того, их можно подавать не только в электронном, но и в письменном виде. Все правки должны быть составлены в таблицы и только после этого комитет может их рассмотреть.

"Эти правки должны быть сведены в таблицу. Только в таких условиях, если они оформлены надлежащим образом, комитет может их рассмотреть. Их нужно отклонить, принять или принять частично", — сказал Рахманин.

Он отметил, что, если в последние часы будет подано большое количество правок на бумаге, комитет будет сам сводить эти правки в таблицу. На это может уйти много времени.

"На это уйдет не день и не две. Это невозможно сделать быстро. После этого комитет должен их рассмотреть и принять соответствующее решение. И только после этого законопроект должен попасть в зал", — отметил нардеп.

По его словам, все правки еще не пришли, а потому непонятно, какие именно это будут правки. Рахманин заявил, что законопроект заработает только к концу года. Несмотря на это, мобилизация в Украине все равно продолжается.

"Прямой связи между принятием этого закона и ситуацией с пополнением (Вооруженных сил, — ред.) не существует", — сказал он.

Рахманин отметил, что законопроект заработает "на перспективу, на будущее".

Сергей Рахманин о мобилизации (смотреть с 13 минуты)

Напомним, журналисты разобрались, могут ли религиозные взгляды помочь избежать мобилизации. В некоторых организациях запрещается брать оружие в руки.

Также отметим, что существуют основания, которые позволяют мужчинам не приходить в ТЦК и СП, даже если те получили повестки. Однако нужно предоставить соответствующие документы в их подтверждение.