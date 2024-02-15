Мобилизация в Украине: разрешат ли предприятиям бронировать 100% мужчин

Законодательство не позволяет бронировать ФОПов, а Минобороны против гиг-контрактов. Компаниям, которые являются резидентами Дія.City, легче получить статус критического предприятия, рассказал замглавы Минцифры Александр Борняков.

Related video

Заместитель главы Минцифры Александр Борняков заявил, что в Украине понятна система бронирования военнообязанных от мобилизации. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

"Сегодня существует может и не очень простая, но понятная система бронирования. Для критических компаний бронируется 50% военнообязанных", — сказал Александр Борняков.

Важно

"По 10 тысяч из каждого региона": офицер ВСУ рассказал, какой должна быть мобилизация в Украине

Сколько работников можно забронировать от мобилизации

Он отметил, что это был тяжелый компромисс, поскольку военные хотели, чтобы было меньше бронирования, тогда как Минцифры больше, однако договорились наполовину. Борняков отметил, что нельзя позволить бронировать 100% мужчин, поскольку тогда некому будет воевать.

"Люди считают, что тех, кого не забронировали, 50%, сразу заберут на войну. Но мы делали срез по опросу — нет ситуации, когда 50% на следующий день просто забирают. Это миф", — сообщил он.

Борняков отметил, что компаниям, которые не являются резидентами Дія.City, будет трудно получить статус критического предприятия и забронировать своих работников. Тогда как наличие статуса резидента упрощает получение статуса критической компании.

Почему нельзя бронировать ФЛПов

Украинское законодательство запрещает бронировать ФЛП. Также Минобороны не хочет разрешить бронировать гиг-контрактов из-за якобы отсутствия специальностей, в отличие от штатных работников.

"Если человек работает на гиг-контракте, он завершается, то он может написать заявление и перейти на штатную позицию", — пояснил он.

Кроме этого, он рассказал, что существует проблема среди айтишников, которые фактически не стоят на учете. Они не хотят идти в ТЦК, добавил Александр Борняков.

Напомним, существуют основания, которые позволяют мужчинам не приходить в ТЦК и СП, даже если те получили повестки. Однако нужно предоставить соответствующие документы в их подтверждение.

Ранее заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киев территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый рассказал, что украинское законодательство не определило конкретных мест для вручения повесток. Поэтому мероприятия по оповещению могут осуществляться в любом месте.